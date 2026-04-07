Смертельное ДТП в Алматы: виновника арестовали

Сегодня 2026, 09:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: соцсети

Виновник дорожно-транспортного происшествия - водитель автомобиля ZEEKR, в результате которого погибли три человека, этапирован в следственный изолятор, передает BAQ.kz.

Ранее подозреваемый находился под конвоем в медицинском учреждении и по санкции суда был арестован.

Он этапирован в следственный изолятор для дальнейшего содержания под стражей в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в департаменте полиции города Алматы. 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty_police_department)

Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате аварии погибли три человека - водитель и две пассажирки.

По информации, распространявшейся в соцсетях, за рулем находился 32-летний предприниматель. В момент ДТП он находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.

После происшествия начато расследование, а также служебная проверка. Дополнительно возбуждены уголовные дела - по факту возможной незаконной выдачи государственных номерных знаков и из-за бездействия одного из руководителей департамента полиции, который был помещён в изолятор временного содержания.

По итогам проверок освобождены от должностей заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности. Позже стало известно о новом назначении - Галым Саргулов назначен заместителем начальника департамента полиции Алматы.

Самое читаемое

Наверх