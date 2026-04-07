Виновник дорожно-транспортного происшествия - водитель автомобиля ZEEKR, в результате которого погибли три человека, этапирован в следственный изолятор, передает BAQ.kz

Ранее подозреваемый находился под конвоем в медицинском учреждении и по санкции суда был арестован.

Он этапирован в следственный изолятор для дальнейшего содержания под стражей в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в департаменте полиции города Алматы.

Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате аварии погибли три человека - водитель и две пассажирки.