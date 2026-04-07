Смертельное ДТП в Алматы: виновника арестовали
Виновник дорожно-транспортного происшествия - водитель автомобиля ZEEKR, в результате которого погибли три человека, этапирован в следственный изолятор, передает BAQ.kz.
Ранее подозреваемый находился под конвоем в медицинском учреждении и по санкции суда был арестован.
Он этапирован в следственный изолятор для дальнейшего содержания под стражей в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в департаменте полиции города Алматы.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби в Алматы произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате аварии погибли три человека - водитель и две пассажирки.
По информации, распространявшейся в соцсетях, за рулем находился 32-летний предприниматель. В момент ДТП он находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.
После происшествия начато расследование, а также служебная проверка. Дополнительно возбуждены уголовные дела - по факту возможной незаконной выдачи государственных номерных знаков и из-за бездействия одного из руководителей департамента полиции, который был помещён в изолятор временного содержания.
По итогам проверок освобождены от должностей заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности. Позже стало известно о новом назначении - Галым Саргулов назначен заместителем начальника департамента полиции Алматы.