Сотни мигрантов устроили протест в Испании и потребовали предоставить им убежище

Сотни мигрантов вышли на акцию протеста на одном из популярных городских пляжей Сеуты – испанского анклава на севере Африки. Они потребовали от властей Испании предоставить им убежище и не возвращать в Марокко, сообщает Reuters.

Участники акции оказались среди тысяч людей, которые остаются в Сеуте после массового пересечения границы около двух недель назад. Тогда на территорию анклава попытались попасть более 72 тыс. человек. Большинство впоследствии добровольно вернулись обратно.

По оценкам, сейчас в Сеуте остаются от 5 до 8 тыс. мигрантов. Многие из них живут в тяжелых условиях на пляже Эль-Трамплин и на окраинах города, рассчитывая в дальнейшем попасть в континентальную Европу.

«Мы не хотим возвращаться»

Во время акции мигранты держали испанские флаги и плакаты с надписями «Мы не хотим возвращаться в Марокко» и «Мы тоже люди». Участники скандировали, что устали ждать и требуют от властей решения.

Один из мигрантов, прибывший из марокканского Тетуана, рассказал Reuters, что людям приходится спать рядом с морем, а полиция, по его словам, ограничивает их передвижение в центр города.

Однако власти Испании занимают жесткую позицию. Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка ранее заявил, что мигрантам, незаконно пересекшим границу, не разрешат остаться в Сеуте, перебраться на материковую часть Испании или легализоваться. Исключения возможны лишь в отдельных случаях крайней уязвимости.

Врачи сообщают о растущей нагрузке

Массовый приток людей серьезно увеличил нагрузку на небольшой анклав, население которого составляет около 80 тыс. человек.

Глава медицинской коллегии Сеуты Энрике Ровиральта заявил, что местные медработники сильно перегружены. По его словам, среди мигрантов фиксируются случаи инфекционной диареи и чесотки, а также растет число травм, связанных с конфликтами.

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия при этом отвергла заявления о «коллапсе» системы здравоохранения. Она признала повышенную нагрузку и отметила, что риск эпидемиологических вспышек для самих мигрантов оценивается как умеренный, а для жителей Сеуты – как низкий.

Почему люди не хотят возвращаться

Опрошенные Reuters мигранты называют разные причины своего решения попасть в Европу. Многие выходцы из Марокко говорят о низких зарплатах и отсутствии экономических перспектив.

Среди прибывших есть также граждане Нигерии, Бангладеш, Сенегала и других стран. Некоторые рассказали, что добирались до Сеуты месяцами, пересекая несколько государств и преодолевая опасные маршруты.

Теперь тысячи людей ожидают решения своей дальнейшей судьбы, однако испанские власти пока не намерены разрешать большинству из них продолжить путь в континентальную Европу.

С чего все началось

Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута резко обострился в конце июля. Десятки тысяч человек попытались попасть туда из Марокко по суше и морю. По данным МВД Испании, только за один день границу пересекли около 49 тыс. человек, а общее число участников массового перехода оценивалось более чем в 70 тыс.

Многие впоследствии добровольно вернулись в Марокко.

Испания направила в Сеуту военных

Из-за масштабов кризиса власти Сеуты запросили помощь Мадрида. В город направили военных для поддержки Гражданской гвардии и обеспечения безопасности.

Во время попыток пересечь границу погибли десятки людей. Позднее число жертв продолжило расти.

1 августа: на море появился плавучий барьер

Испания установила у побережья Сеуты 500-метровый плавучий барьер, чтобы затруднить незаконное пересечение морской границы.

Система из соединенных буев появилась возле волнолома Тарахаль – одного из основных маршрутов, которыми пользовались мигранты.

4 августа: кризис обсудили страны ЕС

Министры внутренних дел Евросоюза провели экстренную встречу. Одной из версий причин массового наплыва стала дезинформация в социальных сетях: людям якобы сообщали, что через Сеуту можно беспрепятственно попасть в Европу.

ЕС договорился усилить контроль внешних границ и борьбу с контрабандистами и подобными информационными вбросами.

Число погибших приблизилось к 100

Позднее глава администрации Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что при попытках попасть из Марокко в анклав погибли около 100 человек.

Несмотря на возвращение большинства мигрантов, в городе оставались несколько тысяч человек. Особенно сложной стала ситуация с несовершеннолетними: центры, рассчитанные примерно на 90 подростков, приняли около 1,1 тыс.