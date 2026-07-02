Сотрудница банка тайно завышала суммы кредитов клиентов в Карагандинской области

В городе Сарани Карагандинской области сотрудники полиции задержали 23-летнюю менеджер одного из банков, подозреваемую в серии мошенничеств при оформлении кредитов.

По данным следствия, женщина, пользуясь служебным положением и доверием клиентов, оформляла на их имя кредиты на суммы, значительно превышающие запрашиваемые. При этом клиенты были уверены, что берут небольшие займы, а о реальных кредитных обязательствах узнавали позже.

На данный момент в полицию обратились четверо пострадавших. Общий ущерб составил более 6,9 млн тенге.

По фактам мошенничества зарегистрированы уголовные дела. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также проверяется возможная причастность подозреваемой к другим аналогичным эпизодам.

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