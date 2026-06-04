"Спишу кредит" : актюбинка попалась на уловку мошенников

В Актобе женщину обманули мошенники обещанием списать кредиты.

Жительница Актобе обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По ее словам, знакомая пообещала за денежное вознаграждение помочь "списать" имеющиеся кредитные обязательства.

Поверив обещаниям, потерпевшая перевела ей 150 тысяч тенге. Однако в течение нескольких месяцев подозреваемая не выполнила обещанное и не вернула полученные деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой и доставили ее в отдел полиции. По данному факту проводится досудебное расследование по статье о мошенничестве.

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