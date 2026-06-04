"Спишу кредит" : актюбинка попалась на уловку мошенников
Сегодня 2026, 16:53
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Сегодня 2026, 16:53Сегодня 2026, 16:53
120Фото: BAQ.kz
В Актобе женщину обманули мошенники обещанием списать кредиты.
Жительница Актобе обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По ее словам, знакомая пообещала за денежное вознаграждение помочь "списать" имеющиеся кредитные обязательства.
Поверив обещаниям, потерпевшая перевела ей 150 тысяч тенге. Однако в течение нескольких месяцев подозреваемая не выполнила обещанное и не вернула полученные деньги.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой и доставили ее в отдел полиции. По данному факту проводится досудебное расследование по статье о мошенничестве.
Ранее киберобман нового уровня выявили в Казахстане.
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