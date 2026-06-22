В Шымкенте сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали организованную группу, которая занималась интернет-мошенничеством.

По данным полиции, злоумышленники использовали популярную схему обмана через WhatsApp. Они связывались с гражданами и представлялись родственниками, друзьями или знакомыми, после чего под разными предлогами просили срочно перевести деньги.

Один из жителей города перевел мошенникам 3,5 млн тенге, поверив сообщению якобы от друга с просьбой о срочной финансовой помощи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили шестерых подозреваемых. В арендованной квартире, где они находились, изъяли 19 SIM-карт, 11 телефонов и планшет, которые использовались для совершения преступлений.

Установлено, что подозреваемые причастны как минимум к двум эпизодам мошенничества в Астане и Шымкенте. Общий ущерб составил 7,5 млн тенге. Проверяется их возможная причастность к другим аналогичным преступлениям.

Трое подозреваемых взяты под стражу. По делу проводится досудебное расследование.

Ранее в Астане осудили афериста, обещавшего "связи" в вузах.

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