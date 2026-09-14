Житель Алматы добился взыскания 10,5 млн тенге неустойки с застройщика за нарушение сроков строительства и заключения основных договоров. Решение вынес кассационный суд по гражданским делам.

Что произошло

В 2021 году мужчина заключил с застройщиком три предварительных договора на приобретение квартиры, нежилого помещения и парковочного места.

Покупатель полностью оплатил стоимость недвижимости. По условиям договоров застройщик должен был завершить строительство и заключить основные договоры купли-продажи до конца 2023 года.

Однако обязательства в установленный срок выполнены не были.

На сколько задержалось строительство

Объект ввели в эксплуатацию только в октябре 2024 года. Акты приема-передачи подписали в январе 2025 года, а основные договоры купли-продажи заключили в марте 2025 года.

Посчитав, что застройщик нарушил условия договоров, покупатель обратился в суд и потребовал выплатить неустойку.

Почему сначала отказали

Суды первой и апелляционной инстанций не удовлетворили иск.

Они посчитали, что статья 353 Гражданского кодекса не применяется, поскольку первоначальное обязательство между сторонами не было денежным. Кроме того, после заключения основных договоров обязательства по предварительным договорам, по мнению судов, прекращались.

Что сказал кассационный суд

Кассационный суд с такими выводами не согласился.

Суд указал, что заключение основного договора не освобождает застройщика от ответственности за нарушение обязательств, которое произошло до его заключения.

Покупатель полностью и своевременно выполнил свои обязательства по оплате. При этом застройщик нарушил сроки ввода объекта в эксплуатацию и заключения основных договоров.

Какая неустойка была предусмотрена

В предварительных договорах стороны заранее установили ответственность за просрочку. За каждый день задержки застройщик должен был выплачивать 0,1% от стоимости недвижимости, но общий размер неустойки не мог превышать 10%.

Кассационный суд отметил, что неустойка является формой ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе за нарушение сроков.

То, что первоначальное обязательство не имело денежного характера, не лишает покупателя права требовать предусмотренную договором неустойку.

Сколько взыскали с застройщика

В результате кассационный суд отменил решения первой и апелляционной инстанций и вынес новое решение.

С застройщика в пользу покупателя взыскали 10,5 млн тенге неустойки.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте с начала года выявлено 106 фактов незаконного строительства. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Абайском районе – 39 объектов. В Аль-Фарабийском районе выявлено 19 объектов, в Енбекшинском – 17, в Каратауском – 21, в районе Туран – 10.

В рамках мониторинга специалисты проверили 72 строительные площадки. По итогам проверок были наложены штрафы на общую сумму 61,6 млн тенге. Из них 42,4 млн тенге пришлось на нарушения, связанные с незаконным строительством, 8,6 млн тенге – на несоблюдение строительных норм и 10,6 млн тенге – на нарушения требований долевого строительства.

Кроме того, в рамках лицензионного контроля к ответственности привлечены 442 строительные организации. Общая сумма штрафов составила 86,1 млн тенге. В отношении ряда компаний действие лицензий приостановили на срок до шести месяцев.

В результате проведённых контрольных мероприятий в местный бюджет поступило 147,6 млн тенге.

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