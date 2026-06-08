США закрыли консульские отделы в Израиле на фоне ракетных ударов

США временно закрыли консульские отделы в Иерусалиме и Тель-Авиве из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Израиле. Решение принято на фоне новых ракетных пусков со стороны Ирана и сохраняющейся напряженности в регионе.

Посольство США в Иерусалиме сообщило, что 8 июня консульские отделы не будут принимать посетителей.

"Консульские отделы посольства США в Иерусалиме и филиала посольства в Тель-Авиве закрыты в понедельник, 8 июня. В случае ракетного обстрела или вторжения вражеских летательных аппаратов может быть активирована сирена "красной тревоги"", – говорится в сообщении дипмиссии.

Американским гражданам рекомендовали заранее определить ближайшие укрытия, запастись водой, продуктами и медикаментами, а также установить приложения для получения экстренных уведомлений о ракетных атаках и угрозах с воздуха.

Что произошло

По данным израильских СМИ, вечером 7 июня Иран выпустил ракеты в сторону Израиля. В Армии обороны Израиля сообщили, что было зафиксировано около четырех запусков.

Иранское агентство Tasnim утверждает, что целью атаки стала авиабаза Рамат-Давид на севере Израиля.

Одновременно в Тегеране заявили, что готовы усилить удары в случае продолжения израильских атак.

В центральном штабе вооруженных сил Ирана подчеркнули, что республика будет вынуждена ответить более масштабными обстрелами, если Израиль не прекратит военные действия.

Напряженность сохраняется

На фоне обострения ситуации власти Ирака временно закрыли свое воздушное пространство, а ограничения также были введены на западе Ирана.

При этом Министерство транспорта Израиля заявило, что воздушное пространство страны остается открытым, а авиасообщение продолжается в штатном режиме.

МИД Ирана, в свою очередь, обвинил США в поддержке действий Израиля и заявил, что ответственность за последствия нарушения режима прекращения огня в Ливане лежит на Вашингтоне.

Несмотря на продолжающиеся дипломатические контакты, ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, а стороны продолжают обмениваться взаимными обвинениями и угрозами.

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