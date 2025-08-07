Центральный стадион Алматы спешно приводят в порядок перед концертом мировой поп-дивы Дженнифер Лопес, который состоится 10 августа. Городские службы работают в усиленном режиме: проводится частичный ремонт трибун, ступеней и сидений, обновлена система освещения, завершается благоустройство территории, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате города, к дате мероприятия планируется завершить все мелкие строительные и санитарные работы. Уже модернизировано освещение стадиона — заменено более 50 прожекторов, выполнена дезинсекция и санитарная очистка, обновлены туалеты и восстановлены ограждения.

"Этот концерт — важное событие для Алматы. От того, как он пройдёт, зависит международный имидж города", — отметил заместитель акима Азамат Калдыбеков.

Для обеспечения безопасности на мероприятии задействуют почти 3 тысячи человек: 2 240 полицейских, 600 военнослужащих, 120 сотрудников частных охранных фирм и 300 волонтёров. Территория стадиона будет разделена на четыре фан-зоны, каждая из которых рассчитана на 2–3 тысячи зрителей. Установлены металлодетекторы и ручные сканеры, действует 26 контрольно-пропускных пунктов.

Особое внимание уделяется санитарным условиям.

Для гостей установят около 100 биотуалетов. На дежурстве будут находиться машины скорой помощи и пожарной службы, проверены планы эвакуации и системы оповещения.

Для удобства зрителей будут курсировать 50 автобусов по специальным маршрутам. Навигацию обеспечат LED-экраны и указатели.

Концерт Дженнифер Лопес в Алматы стал не просто культурным событием, но и своего рода экзаменом для городских властей — на организованность, безопасность и международный престиж.

Ранее сообщалось, что концерт Джей Ло в Алматы под угрозой срыва.

Напомним, концерт в Астане прошёл 1 августа и собрал около 25 тысяч зрителей. Выступление звезды стало одним из крупнейших шоу в истории столицы. О том, как оно прошло, можете почитать здесь.

После грандиозного шоу костюмы Дженнифер Лопес вызвали политическую реакцию в Астане.