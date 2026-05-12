Стало известно, когда начнётся суд по делу об убийстве семьи в Атырау
Процесс будет открытым.
В Атырауской области в суд передано уголовное дело по факту жестокого убийства семьи, передает BAQ.kz.
По данным следствия, обвиняемым проходит Султан Сарсемалиев. Дело уже поступило в специализированный межрайонный уголовный суд региона.
Первое заседание назначено на 18 мая в 11:00. Процесс будет открытым, то есть на него смогут присутствовать слушатели.
Рассматривать дело будет судья Зарема Хамидуллина. Ранее она уже вела резонансные уголовные дела в регионе, включая дело об убийстве Яны Легкодимовой, по которому был вынесен приговор в виде пожизненного лишения свободы.
Подозреваемый признан вменяемым
Согласно заключению экспертизы, Сарсемалиев признан вменяемым, что означает возможность привлечения его к уголовной ответственности.
В то же время окончательное заключение экспертов по делу дочери погибших - Акбаян Мукангалиевой - пока не готово.
После завершения всех процессуальных действий материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.
Пожизненное наказание
Сарсемалиеву вменяется не только убийство двух и более лиц, но и убийство, совершённое неоднократно. Кроме того, в деле фигурируют дополнительные эпизоды: кража (ст. 188 ч. 2 УК РК), мошенничество (ст. 190 УК РК).
Как поясняют адвокаты, квалификация «убийство двух и более лиц» относится к одному эпизоду преступления, тогда как «неоднократное убийство» предполагает совершение преступлений в разное время.
Обе статьи подпадают под часть 2 статьи 99 УК РК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.
Хронология трагедии
Напомним, ранее в селе Жангелдин пропала семья - супруги и их двое взрослых детей.
6 января стало известно о страшной находке: тела супругов были обнаружены в сарае возле дома.
Позже в базе органов правовой статистики в качестве подозреваемого был указан зять погибших - Султан Сарсемалиев. Он вместе с супругой был объявлен в международный розыск.
Задержание за границей и новые детали
В дальнейшем подозреваемые были задержаны в Индонезии, после чего доставлены в Казахстан.
По делу также появлялись новые обстоятельства: сообщалось о поиске «хакера», а также о подозрительных аудиосообщениях, связанных с одной из погибших.
В ходе расследования вскрылись дополнительные шокирующие детали преступления.
