Тяжкие преступления прошлых лет получили развязку в двух регионах Казахстана

Министерство внутренних дел продолжает работу по раскрытию преступлений, совершенных много лет назад.

С начала года сотрудники МВД проанализировали нераскрытые тяжкие и особо тяжкие преступления. Многие из этих уголовных дел были возбуждены еще в 1990-х и начале 2000-х годов.

Как отметили в ведомстве, раскрывать преступления прошлых лет сегодня помогают современные технологии. В стране модернизирована криминалистическая служба, работают молекулярно-генетические лаборатории, применяется современное оборудование для выявления скрытых и уничтоженных следов, а также цифровые методы идентификации личности.

С начала года удалось раскрыть десятки тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет. По информации правоохранительных органов, собранные доказательства позволяют устанавливать причастных лиц даже спустя многие годы после совершения преступлений.

В частности, в Павлодарской и Карагандинской областях раскрыты убийства, совершенные много лет назад. Ключевую роль в установлении подозреваемых сыграли современные методы ДНК-анализа.

По уголовным делам собрана необходимая доказательственная база, а подозреваемые ожидают решения суда.

"Каждое раскрытое преступление – это восстановленная справедливость и важный шаг к укреплению принципа неотвратимости наказания. Время не является защитой для преступника. Рано или поздно каждый, кто нарушил закон, будет установлен и понесет заслуженную ответственность", – подчеркнул начальник оперативно-криминалистического департамента МВД Сергей Стихеев.

Ранее следователь из Семея раскрыла убийство в России десятилетней давности.

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