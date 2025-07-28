Айжан Аймаганова, Дана Сарсенбай и Мадина Оразалина — новые имена в казахстанской прокуратуре, которые стали известны после громких процессов. Молодые, харизматичные женщины с сильной риторикой, олицетворяют новую тенденцию — выход гособвинителя в публичное поле с чёткой моральной позицией. Подробнее - в материале BAQ.KZ.

Прокурор, чья речь по делу Бишимбаева потрясла страну

Публичные слушания по делу об убийстве Салтанат Нукеновой стали не только судебным разбирательством, но и общественным событием. Внимание граждан было приковано не только к фигуре экс-министра Куандыка Бишимбаева, но и к прокурору, представлявшей государственное обвинение — Айжан Аймагановой. Её речь, поведение и принципиальность сформировали новый образ прокурора — сильного, грамотного и неравнодушного.

Её эмоциональные и твёрдые прения были встречены одобрением казахстанцев, а отдельные фразы стали вирусными.

Судебные заседания проходили в открытом режиме, в формате прямых трансляций, которые вели ведущие СМИ страны. Тысячи казахстанцев следили за каждым днём процесса, анализируя не только аргументы защиты, но и действия гособвинителя. Для многих именно Айжан Аймаганова стала моральной опорой обвинения, настоящим голосом справедливости и защитницей памяти погибшей Салтанат Нукеновой.

На фоне официальных формальностей прокурор выделялась искренностью, эмоциональной включённостью и твёрдой позицией. В зале суда она не позволяла себе оставаться равнодушной.

"Вы не то что улыбаетесь — вы смеётесь"

Во время одного из заседаний Аймаганова жёстко отреагировала на поведение подсудимого, который позволил себе улыбаться во время допроса. Прокурор резко осадила Бишимбаева:

"Это всё-таки суд. Вы не то что улыбаетесь, а вы смеётесь. Пусть даёт показания в свободном рассказе. Он понимает, что в суде находится?"

Это выступление стало одним из самых обсуждаемых в соцсетях. Пользователи благодарили прокурора за строгость и бескомпромиссность, особенно в контексте дела, связанного с насилием над женщиной.

Несмотря на профессиональную выверенность, Аймаганова не скрывала чувств в отношении трагедии, произошедшей с Салтанат Нукеновой. На одном из заседаний она задала Бишимбаеву вопросы, в которых звучала прямая моральная претензия:

"Вы её любили? После нанесения ударов и до наступления её смерти прошло шесть–восемь часов. Почему вы не вызвали вовремя скорую? Вы говорите, что позвонили гадалке. Она была избита, лежала. Вы сами об этом говорите — что она уже не вставала. Почему нельзя было позвонить сразу в скорую?"

Это был не просто допрос, а голос общественного гнева, сдержанного в строгих рамках судебной процедуры. Каждое слово Аймагановой воспринималось как от имени всех женщин, пострадавших от домашнего насилия.

К слову, после завершения процесса и вынесения приговора в 24 года лишения свободы, Аймаганова была назначена начальником управления по поддержанию гособвинения и участию в апелляционной инстанции прокуратуры города Астаны.

Фрагменты выступлений прокурора стремительно расходились по соцсетям. Её реплики публиковались в виде цитат, видео с заседаний набирали миллионы просмотров. Прокурора стали называть "голосом женщин", "новой Маншук", "настоящим обвинением, а не формальностью".

На фоне этих выступлений сформировался устойчивый образ: прокурор — это не просто должность, а публичная фигура, на которую возлагается моральная миссия говорить то, что должно быть сказано — чётко, жёстко, по существу.

Дана Сарсенбай: под давлением суда и фейков

В деле о гибели 16-летнего Шерзата Болата старший прокурор Талдыкоргана Дана Сарсенбай проявила не только принципиальность, но и внимательность к деталям, а также готовность защищать официальную информацию от фейков. Её речь и действия в суде вызвали живой отклик общественности и показали новый подход гособвинения — открытую и публичную работу по делам, значимым для общества.

"Жизнь гражданина Республики Казахстан священна. Это не просто уголовное дело — это трагедия, разрушившая семью. Мы обязаны восстановить справедливость от имени государства", — заявила прокурор во время прений.

В ходе процесса адвокаты подсудимых пытались заявить Сарсенбай отвод, обвиняя её в "излишней эмоциональности" и "давлении на фигурантов". На что суд отказал в удовлетворении ходатайства, отметив, что прокурор действовала в рамках закона. Несмотря на критику, Сарсенбай продолжила твёрдо отстаивать позицию стороны обвинения.

"Наказание должно быть справедливым и соответствовать тяжести преступления. Подсудимые должны осознать — общество не закроет глаза на насилие", — подчеркнула она.

Прокурор запросила реальные сроки лишения свободы для всех фигурантов дела, включая 23 года заключения для главного обвиняемого Абзала Шынасыла.

Завершая выступление в суде, Сарсенбай не скрывала, что дело Шерзата Болата выходит за рамки уголовной статьи:

"Это не просто трагедия одной семьи. Это зло, которое переступило границы человечности. Сегодня общество живёт в тревоге: “А вдруг завтра такое может случиться с моим ребёнком?” И этот страх понятен. Есть ещё одна пословица: “Безнаказанное зло — начало нового преступления”. Поэтому действия подсудимых должны получить справедливую юридическую оценку, и наказание должно быть суровым", — заявила прокурор.

Мадина Оразалина: лучший государственный обвинитель 2024 года

Недавно новым лицом громких процессов стала прокурор управления прокуратуры города Астаны Мадина Оразалина. На прениях по делу Перизат Кайрат прокурор выступила с яркой речью, которую назвала "Маска добродетели". В ней она поблагодарила народ за доверие и подчеркнула моральную тяжесть совершённого преступления.

"Хочу выразить благодарность народу великой щедрости и совести. У нас нет равнодушия — у нас есть большое сердце. Здесь речь идёт о предательстве святых понятий: аманат, адалдық, қайырымдылық. Если кто-то попытается снова надеть маску добродетели — его ждёт суд", — отметила она в выступлении, вызвавшем широкий резонанс в социальных сетях.

Вместе с коллегой Арманом Кизикеном она запросила 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат и 8 лет — для её матери, подчеркнув, что речь идёт не только о преступлении, но и о моральном ударе по доверию общества.

Несмотря на сравнительно небольшой стаж — 2 года и 7 месяцев, Мадина Оразалина зарекомендовала себя как представитель нового поколения прокуроров. В 2024 году она была признана лучшим государственным обвинителем страны, а её выступление в суде по делу Кайрат стало продолжением уже сформировавшейся профессиональной репутации.

На суде она выступала не просто как носитель закона, а как выразитель общественного запроса:

"Это не просто нарушение закона. Это использование доверия как инструмента. Когда на пожертвования зарабатывают карьеру — народ больше не молчит".

Речь Оразалиной вызвала бурное обсуждение в казнете. Пользователи называли её выступление "сильным", "точным" и "тем, что давно нужно было услышать". Пользователи отметили, что прокурор сформулировала ключевую для всего дела мысль: преступление заключалось не только в хищении, но и в подмене понятий морали.

Каждая из прокурорш по-своему изменила восприятие гособвинения в глазах общества.

Аймаганова — силой моральной позиции и открытой эмоциональностью, Сарсенбай — готовностью отстаивать закон под давлением и реагировать на вызовы публичности, Оразалина — чёткой риторикой и ценностным акцентом в делах, где на карту поставлено доверие граждан. Вместе они формируют новую реальность: прокурор в Казахстане — это уже не просто юридическая фигура, а голос общества, его боли, совести и надежды на справедливость.

Напомним, ранее на прениях по делу Перизат Кайрат прокурор Мадина Оразалина заявила о доказанности вины и потребовала сурового наказания. Подсудимые вину не признали.

Отметим, в соцсетях Айжан Аймаганова делится не только рабочими моментами, но и личными взглядами на жизнь и воспитание. Её откровенные посты часто находят отклик у подписчиков и становятся поводом для общественной дискуссии о ценностях, искренности и ответственности.

Во время прений по делу о гибели Шерзата Болата прокурор Дана Сарсенбай выступила с опровержением заявлений защиты о якобы процессуальных нарушениях и пропавших материалах. Она подчеркнула, что все обвиняемые были своевременно ознакомлены с делом, а доказательства вины подтверждены. Её выступление стало важной частью финального этапа резонансного судебного процесса.