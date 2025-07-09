Межрайонный суд по уголовным делам Астаны частично удовлетворил ходатайство стороны защиты о проведении закрытого судебного разбирательства по делу Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой, передаёт BAQ.KZ.

Суд постановил назначить главное судебное разбирательство в открытом режиме, но с ограничением гласности на отдельных этапах процесса. В частности, доступ СМИ и публики будет ограничен в моменты: допроса подсудимых и их объяснений. Также в процессе исследования материалов, содержащих конфиденциальную информацию и банковскую тайну.

"Судебное разбирательство назначено на 14 июля 2025 года в 10:00. Производство будет вестись на русском языке. Мера пресечения для подсудимых — содержание под стражей, для одного из фигурантов — домашний арест — оставлена без изменений на весь период рассмотрения дела", - зачитал решение судья.

Ранее сообщалось о начале суда над общественницей. До начала судебного заседания в Астане обвиняемая Перизат Кайрат сообщила, что подвергалась физическому насилию в ходе досудебного расследования.

Обе фигурантки Перизат Кайрат и ее мать обвиняются в масштабном хищении свыше 3 миллиардов тенге у граждан и организаций Казахстана.

По версии следствия, сбор денег велся под видом оказания благотворительной помощи детям с инвалидностью, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщал, что расследование по делу Перизат Кайрат завершено, обвинения предъявлены по статьям 190 "Мошенничество" и 218 "Легализация доходов, полученных преступным путём" УК РК.

Напомним, в Казахстане долгое время не утихал скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге.

В АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

23 января 2025 года было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Также сообщалось, что в отношении матери Перизат Кайрат также было возбуждено уголовное дело. Она находится под домашним арестом.

Ранее также сообщалось, что сумма ущерба удвоилась - с 1,5 млрд до 3,5 млрд тенге.