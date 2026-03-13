Разбирательство по делу Жанабыловых будет проходить в открытом режиме, сообщает корреспондент BAQ.kz.

Суд отклонил ходатайство стороны защиты о проведении закрытого судебного процесса.

Адвокаты подсудимых ссылались на то, что в материалах дела могут содержаться сведения, составляющие коммерческую тайну. Однако судья принял решение рассматривать дело публично.

"В ходе расследования установлено, что оба подозреваемых были осведомлены о преступном способе получения денежных средств, участвовали в организации схемы их поступления и распоряжались ими. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», доходы, полученные преступным путем, подлежат уголовно-правовой оценке. Кроме того, согласно статье 321 Уголовно-процессуального кодекса, предварительное слушание проводится в случаях, когда необходимо принять решение о направлении дела по подсудности, возвращении дела прокурору, прекращении или приостановлении производства по делу", - сообщил Олжас Хайруллаев старший помощник прокурора.

В то же время сами подсудимые Жанабыловы выступили против фото- и видеосъемки с их участием во время судебных заседаний.

В связи с этим съемка подсудимых в ходе процесса запрещена.

Как развивалось дело блогеров

Дело блогера Ерболата Жанабылова началось с розыгрышей автомобилей, денег и ценных призов, которые проводились через Instagram-аккаунт zhanabylov_e. Для участия подписчикам предлагалось заплатить 30 тысяч тенге якобы за "обучающие курсы" компании ТОО “Zhana Business”.

Сначала дело рассматривалось в суде по административным правонарушениям. Блогера привлекли по ч. 6 ст. 445-1 КоАП РК - проведение лотереи лицом, не являющимся оператором.

Позже административное дело закрыли, поскольку были выявлены признаки уголовного правонарушения. Материалы передали в департамент экономических расследований Астаны.

Позднее Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уже в рамках уголовного дела в отношении Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой. По версии следствия, под видом онлайн-курсов фактически проводилась нелицензированная лотерея, а деньги участников формировали призовой фонд.

По данным АФМ, таким образом супруги получили 247,5 млн тенге. Суд санкционировал арест 10 автомобилей, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также 17 iPhone. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.