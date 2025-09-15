Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда пересмотрела дело об административном правонарушении в отношении гражданина Ә., ранее оправданного специализированным судом по административным делам города Актау, передает BAQ.KZ. Поводом для разбирательства стало его поведение в автобусе, следовавшем по маршруту Алматы — Астана.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл поздним вечером 27 августа 2025 года. В 23:00, находясь в салоне междугороднего автобуса рейса КС-955, Ерболат Абдиров начал вести себя вызывающе: приставал к пассажирам, использовал оскорбительные выражения и тем самым нарушил общественный порядок. Его действия вызвали недовольство среди попутчиков и потребовали вмешательства сотрудников полиции.

Несмотря на это, суд первой инстанции не усмотрел в его действиях состава правонарушения и признал мужчину невиновным. Однако апелляционный суд пришёл к противоположному выводу. После повторного анализа доказательств — включая протокол об административном правонарушении, показания свидетелей и служебные документы полиции и аэропорта — судебная коллегия сочла, что вина Абдирова полностью доказана.

Постановление первой инстанции было признано незаконным и необоснованным, так как суд не дал надлежащей оценки всем представленным материалам. В итоге гражданин Ерболат Абдиров был признан виновным в совершении мелкого хулиганства по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК. Ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 78 640 тенге.

Решение апелляционного суда вступило в законную силу.

