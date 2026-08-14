Судно загорелось на верфи в Китае: есть пострадавшие
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На одной из судостроительных верфей в провинции Фуцзянь на востоке Китая произошло возгорание судна. В результате происшествия пострадали 12 человек.
По информации Синьхуа, пожар начался 13 августа около 13:09 на территории предприятия Century Huahai (Fujian) Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. в поселке Ганьтан города Фуань.
По предварительной информации, загорелось судно, находившееся на территории верфи.
Что известно о пострадавших
В результате пожара травмы получили 12 человек. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и медицинские работники.
К настоящему времени возгорание взято под контроль. Спасательные и другие необходимые работы на месте происшествия продолжаются.
Что стало причиной пожара
Причины возгорания пока не установлены. Соответствующие службы выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в Китае также произошло другое крупное происшествие – в провинции Ганьсу завершили поисково-спасательную операцию после схода оползня.
В результате стихийного бедствия погибли 21 человек, ещё семь получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.
Оползень сошёл утром во вторник в деревне Жэньцзан посёлка Наньхэ уезда Таньчан города Луннань. Под завалами оказались 33 человека. Пять человек удалось спасти без серьёзных последствий.
После происшествия к поисково-спасательным работам привлекли сотрудников экстренных служб, полиции и пожарных подразделений.
Ранее сообщалось, что мощные грозы и торнадо обрушились на китайскую провинцию Хубэй.
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