На одной из судостроительных верфей в провинции Фуцзянь на востоке Китая произошло возгорание судна. В результате происшествия пострадали 12 человек.

По информации Синьхуа, пожар начался 13 августа около 13:09 на территории предприятия Century Huahai (Fujian) Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. в поселке Ганьтан города Фуань.

По предварительной информации, загорелось судно, находившееся на территории верфи.

Что известно о пострадавших

В результате пожара травмы получили 12 человек. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и медицинские работники.

К настоящему времени возгорание взято под контроль. Спасательные и другие необходимые работы на месте происшествия продолжаются.

Что стало причиной пожара

Причины возгорания пока не установлены. Соответствующие службы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Китае также произошло другое крупное происшествие – в провинции Ганьсу завершили поисково-спасательную операцию после схода оползня.

В результате стихийного бедствия погибли 21 человек, ещё семь получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Оползень сошёл утром во вторник в деревне Жэньцзан посёлка Наньхэ уезда Таньчан города Луннань. Под завалами оказались 33 человека. Пять человек удалось спасти без серьёзных последствий.

После происшествия к поисково-спасательным работам привлекли сотрудников экстренных служб, полиции и пожарных подразделений.

Ранее сообщалось, что мощные грозы и торнадо обрушились на китайскую провинцию Хубэй.

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