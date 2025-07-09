Судья Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Сабыржан Каримов огласил решение по ходатайству стороны защиты о закрытии судебного процесса по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой. Он пояснил, что полностью закрывать заседания оснований нет, однако часть слушаний пройдёт в ограниченном режиме из-за содержащейся в деле конфиденциальной информации, передаёт BAQ.KZ.

"После обсуждения доводов ходатайства обвиняемых, защитников, потерпевших и представителей, а также государственного обвинителя, суд пришёл к следующему выводу: для проведения судебного разбирательства в закрытом судебном заседании в полном объёме оснований не имеется", — заявил судья.

В то же время, по его словам, необходимо соблюдение законодательства в части защиты банковской и личной тайны.

"Учитывая необходимость обеспечения сохранности сведений, составляющих банковскую тайну, сведений о неопределённом круге лиц, суд принял решение ограничить гласность судебного разбирательства. При допросе подсудимых… в том числе при даче ими пояснений, если они будут содержать сведения, которые могут повлечь огласку конфиденциальной информации, а также при исследовании материалов уголовного дела, содержащих сведения, составляющие конфиденциальную банковскую тайну", — пояснил судья.

Также судья Каримов прокомментировал доводы защиты, касающиеся возможного влияния дела на международные отношения.

"Что касается доводов ходатайства об обстоятельствах, которые могут повлиять на международное отношение Казахстана с Израилем и Палестиной, то согласно предъявленному обвинению, обстоятельства военного конфликта между государствами не приводятся. В этой части обвинения Кайрат не инкриминировано, а суд рассматривает дело лишь в рамках предъявленного обвинения", — добавил судья.

В остальной части процесс будет проводиться открыто. Судья подчеркнул, что разбирательство должно учитывать баланс между принципом публичности и защитой охраняемых законом интересов.

"Таким образом, гласность судебного разбирательства ограничивается лишь в пределах, необходимых для защиты охраняемых законом интересов, при сохранении принципа публичности в остальном объёме", — подытожил судья.

Ранее сообщалось о начале суда над общественницей. До начала судебного заседания в Астане обвиняемая Перизат Кайрат сообщила, что подвергалась физическому насилию в ходе досудебного расследования.

Обе фигурантки Перизат Кайрат и ее мать обвиняются в масштабном хищении свыше 3 миллиардов тенге у граждан и организаций Казахстана.

По версии следствия, сбор денег велся под видом оказания благотворительной помощи детям с инвалидностью, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщал, что расследование по делу Перизат Кайрат завершено, обвинения предъявлены по статьям 190 "Мошенничество" и 218 "Легализация доходов, полученных преступным путём" УК РК.

Напомним, в Казахстане долгое время не утихал скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге.

В АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

23 января 2025 года было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Также сообщалось, что в отношении матери Перизат Кайрат также было возбуждено уголовное дело. Она находится под домашним арестом.

Ранее также сообщалось, что сумма ущерба удвоилась - с 1,5 млрд до 3,5 млрд тенге.