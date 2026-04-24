Глава Национального Банка Тимур Сулейменов пояснил, что укрепление тенге обусловлено ростом цен на нефть и сезонными факторами. Также он добавил, что повышение стоимости нефти приведет к дополнительным поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Курс тенге формируется рынком и зависит от нефти

Сулейменов подчеркнул, что текущий курс складывается без нерыночного влияния.

«Базово тот курс, который сейчас складывается, формируется исходя из рыночных условий. Мы не видим факторов спекуляции или влияния нерыночных компонентов», - заявил Сулейменов.

По его словам, ключевую роль играет нефтяной фактор.

«У нас сейчас неплохая ситуация по ценам на нефть. Это влияет на поступление валютной выручки и ожидания рынка», - отметил он.

Дополнительное влияние оказывает сезонность.

«Обычно первый квартал и часть второго - это период раскачки инвестиционных программ. Основной спрос на валюту начинается с лета», - пояснил глава Нацбанка.

Крепкий тенге снижает инфляцию и удешевляет проекты

По его словам, сильная национальная валюта оказывает положительный эффект на экономику.

«Крепкий тенге оказывает существенный дезинфляционный эффект. Импорт в Казахстане значительный, и укрепление курса снижает стоимость товаров», - сказал он.

Особенно это важно для инвестиционных проектов.

«В технологических проектах 70–80% - это импортное оборудование. Укрепление курса напрямую снижает стоимость реализации таких проектов», - добавил председатель Нацбанка.

Рост цен на нефть увеличит поступления в Нацфонд

Отдельно Сулейменов прокомментировал влияние нефтяных цен на доходы государства.

«Доходность Национального фонда - это управление портфелем, то есть валютные активы, которыми мы управляем и получаем доходность с рынка. А то, о чем вы говорите, - это налоговые платежи, роялти, рентный налог с нефтяного сектора», - пояснил он.

Он отметил, что эффект от роста цен проявляется не сразу.

«Есть определенный лаг. Это не так, что цена на нефть изменилась - и сразу пересматриваются все контракты», - заявил глава Нацбанка.

При этом общий эффект очевиден.

«При тех же объемах производства и экспорта нефти возросшая цена, безусловно, повлечет дополнительные поступления», - подчеркнул Сулейменов.

Глава регулятора также отметил, что прогнозировать курс тенге в текущих условиях затруднительно.

«Сейчас никто не сможет дать точный прогноз, поскольку многое зависит от ситуации на Ближнем Востоке, которая остается неопределенной», - заявил он.

