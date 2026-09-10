В Шымкенте задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью своего соседа, повлекшего его смерть.

Что произошло

По предварительным данным, между двумя соседями произошёл конфликт. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего.

Как сообщили в Департаменте полиции города, мужчина получил тяжёлые телесные повреждения и скончался на месте происшествия.

Как отреагировала полиция

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его.

По факту произошедшего начато досудебное расследование по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Их цель – установить все обстоятельства произошедшего.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее 56-летнего мужчину задержали после двойного убийства в Караганде.

6 сентября на территории одного из дачных обществ района имени Әлихана Бөкейхана были обнаружены тела 43-летнего мужчины и 55-летней женщины с признаками огнестрельных ранений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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