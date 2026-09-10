Ударил несколько раз: мужчина подозревается в смерти соседа в Шымкенте
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В Шымкенте задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью своего соседа, повлекшего его смерть.
Что произошло
По предварительным данным, между двумя соседями произошёл конфликт. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего.
Как сообщили в Департаменте полиции города, мужчина получил тяжёлые телесные повреждения и скончался на месте происшествия.
Как отреагировала полиция
Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его.
По факту произошедшего начато досудебное расследование по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Их цель – установить все обстоятельства произошедшего.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее 56-летнего мужчину задержали после двойного убийства в Караганде.
6 сентября на территории одного из дачных обществ района имени Әлихана Бөкейхана были обнаружены тела 43-летнего мужчины и 55-летней женщины с признаками огнестрельных ранений.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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