В Кызылординской области полиция установила участников свадебного автокортежа, которые грубо нарушали правила дорожного движения, создавали аварийные ситуации и использовали пиротехнику на дороге.

Что произошло

Нарушения были зафиксированы в ночь на 23 августа в Жанакорганском районе. Участники свадебного кортежа выезжали на встречную полосу, совершали опасные маневры и создавали угрозу другим участникам движения. Кроме того, на дороге использовалась пиротехника.

Полицейские установили личности всех участников и доставили их в отдел полиции.

Всего к ответственности привлечены 15 человек в возрасте от 21 до 35 лет. Среди них 13 водителей и двое пассажиров. Они являются жителями Жанакорганского района, Алматинской и Жамбылской областей, а также Шымкента.

Какие нарушения выявила полиция

В отношении участников возбуждено 56 административных производств.

Нарушители привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу, создание аварийной обстановки и опасное маневрирование. Также зафиксированы факты управления автомобилями без водительских прав и с техническими неисправностями.

Кроме того, участники привлечены к ответственности за мелкое хулиганство и незаконное использование пиротехники в населенном пункте.

Какое наказание получили участники

По решению суда трое водителей лишены права управления транспортными средствами. Еще один участник получил пять суток административного ареста.

На остальных нарушителей наложены административные взыскания. Пять автомобилей водворены на специализированную стоянку.

Всем участникам вынесены официальные предостережения о недопустимости подобных нарушений.

В ведомстве подчеркнули, что свадебные кортежи не имеют каких-либо привилегий на дороге. Праздничное мероприятие не освобождает участников от соблюдения правил дорожного движения и не дает права подвергать опасности других людей.

Правоохранители также продолжают мониторинг социальных сетей для выявления подобных нарушений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Qyzylorda PD (@kzo_pd)

Ранее астанчанин устроил опасный манёвр ради объезда пробки.

Он совершил опасную езду на мосту по улице Кошкарбаева. Во время движения он проехал по островку безопасности, предназначенному для разделения транспортных потоков, тем самым создав угрозу безопасности других участников дорожного движения.

Свои действия водитель снимал на мобильный телефон. Позже видеозапись он опубликовал в социальных сетях, рассчитывая привлечь внимание пользователей и увеличить количество просмотров.

Полицейские установили личность нарушителя и привлекли его к ответственности сразу по нескольким статьям. В отношении молодого человека были составлены материалы за нарушение правил дорожного движения, использование телефона во время управления автомобилем, а также мелкое хулиганство.

По решению суда водителю назначено административное наказание в виде ареста сроком на 15 суток. Автомобиль Toyota помещен на коммунальную стоянку.

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