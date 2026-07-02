Свыше 240 млн тенге задолжал инвестор в Арыси

В Арысском районе Туркестанской области прокуратура при координации Комитета по защите прав инвесторов приняла меры для защиты прав инвестора и недопущения перебоев с газоснабжением.

Установлено, что из-за задолженности ТОО "OtebayGaz Aimaq" перед АО НК "QazaqGaz" существовал риск временного прекращения подачи природного газа жителям города Арысь. Общая сумма долга составила 241,6 млн тенге. Она образовалась из-за несвоевременного исполнения обязательств со стороны отдела ЖКХ города, что было связано с дефицитом бюджетных средств.

Ситуация могла привести к нарушению прав инвестора и перебоям в обеспечении населения газом.

В связи с этим прокуратура внесла акт надзора в акимат города с требованием устранить нарушения и принять меры по погашению задолженности.

По итогам рассмотрения акта акимат предоставил гарантийное письмо и утвердил график погашения долга. Согласно ему, инвестору ежемесячно будут перечислять по 50 млн тенге.

На данный момент уже выплачено 40 млн тенге, что позволило снизить риски для дальнейшей деятельности предприятия и обеспечить стабильное газоснабжение населения.

Работа по защите прав инвесторов и устранению барьеров для бизнеса продолжается на постоянной основе.

Напомним, ранее прокуратура Степногорска защитила права инвестора, реализующего проект стоимостью 18,3 млрд тенге. Из-за ареста имущества и блокировки счетов компании его реализация оказалась под угрозой. После вмешательства надзорных органов проект был сохранен. В рамках его реализации планируется создать 500 рабочих мест.

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