Тайник с двойным дном раскрыли сотрудники УИС в Актюбинской области
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Сотрудники учреждения №70 департамента уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области предотвратили попытку передачи запрещенного предмета одному из подследственных.
Инцидент произошел 20 июля во время проверки продуктовой передачи, предназначенной для лица, содержащегося в учреждении.
Как пытались передать телефон
При досмотре сотрудники оперативного отдела совместно с отделом режима и охраны обнаружили мобильный телефон iPhone 15 Pro Max.
Запрещенный предмет был спрятан внутри пластиковой одноразовой посуды с двойным дном.
Процесс проверки и обнаружения телефона зафиксировали камеры видеонаблюдения и носимые видеорегистраторы сотрудников учреждения.
Где он был спрятан
Телефон находился внутри специально подготовленной пластиковой посуды с двойным дном, которую пытались передать в составе продуктовой передачи.
Благодаря внимательности сотрудников учреждения запрещенный предмет удалось обнаружить до его попадания на режимную территорию.
Что грозит нарушителю
По данному факту в отношении гражданина, пытавшегося передать запрещенный предмет, составлен административный протокол.
В департаменте уголовно-исполнительной системы напомнили, что передача запрещенных предметов на территорию учреждений УИС является нарушением законодательства и влечет предусмотренную законом ответственность.
Ранее сотрудники следственного изолятора №77 департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области предотвратили попытку незаконной передачи мобильного телефона заключённому.
Во время проверки продуктовой передачи сотрудники нашли спрятанный телефон внутри упаковки с печеньем. Как выяснилось, посылку принес родственник одного из подследственных, который пытался тайно доставить запрещённый предмет на территорию учреждения.
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