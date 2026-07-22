Тайник с двойным дном раскрыли сотрудники УИС в Актюбинской области

Сотрудники учреждения №70 департамента уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области предотвратили попытку передачи запрещенного предмета одному из подследственных.

Инцидент произошел 20 июля во время проверки продуктовой передачи, предназначенной для лица, содержащегося в учреждении.

Как пытались передать телефон

При досмотре сотрудники оперативного отдела совместно с отделом режима и охраны обнаружили мобильный телефон iPhone 15 Pro Max.

Запрещенный предмет был спрятан внутри пластиковой одноразовой посуды с двойным дном.

Процесс проверки и обнаружения телефона зафиксировали камеры видеонаблюдения и носимые видеорегистраторы сотрудников учреждения.

Где он был спрятан

Телефон находился внутри специально подготовленной пластиковой посуды с двойным дном, которую пытались передать в составе продуктовой передачи.

Благодаря внимательности сотрудников учреждения запрещенный предмет удалось обнаружить до его попадания на режимную территорию.

Фото: Polisia.kz

Что грозит нарушителю

По данному факту в отношении гражданина, пытавшегося передать запрещенный предмет, составлен административный протокол.

В департаменте уголовно-исполнительной системы напомнили, что передача запрещенных предметов на территорию учреждений УИС является нарушением законодательства и влечет предусмотренную законом ответственность.

Ранее сотрудники следственного изолятора №77 департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области предотвратили попытку незаконной передачи мобильного телефона заключённому.

Во время проверки продуктовой передачи сотрудники нашли спрятанный телефон внутри упаковки с печеньем. Как выяснилось, посылку принес родственник одного из подследственных, который пытался тайно доставить запрещённый предмет на территорию учреждения.

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