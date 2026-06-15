Запрещенные предметы пытались перебросить в колонию в Усть-Каменогорске
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В Усть-Каменогорске военнослужащие Национальной гвардии МВД РК пресекли попытку передачи запрещённых предметов в исправительное учреждение.
Инцидент произошёл во время несения службы по охране учреждения №16. Во время патрулирования запретной зоны военнослужащие совместно с сотрудниками колонии задержали 41-летнего местного жителя.
Мужчина пытался перебросить через ограждение запрещённые предметы на территорию учреждения. В ходе проверки выяснилось, что он намеревался передать два мобильных телефона.
Запрещённые предметы были изъяты на месте.
По данному факту собраны материалы, которые переданы в компетентные органы для принятия процессуального решения.
Ранее попытку крупной контрабанды гаджетов в колонию пресекли в Жетысу.
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