В селе Курчум Восточно-Казахстанской области обнаружили тела женщины и мужчины без признаков жизни. По информации Департамента полиции региона, трагедия произошла 23 августа. «23 августа в селе Курчум в результате полученных телесный повреждений скончалась 31-летняя женщина. Предварительно установлено, что ранения нанес находившийся в состоянии алкогольного опьянения сожитель, который после этого совершил суицид», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

По данному факту отделом полиции Курчумского района возбуждены уголовные дела.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили правоохранители.

Подчеркивается, что иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что женщину убили на глазах у трёхлетней дочери в Атырау.

Задержан 37-летний мужчина, который подозревается в убийстве женщины во время бытового конфликта.

По словам матери погибшей, дети после произошедшего находились в состоянии сильного шока. Родственники заявили, что трехлетняя девочка смогла описать случившееся и сообщила, что отец напал на мать с ножом.

В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по подозрению в совершении преступления задержан гражданский супруг погибшей.

По подозрению в убийстве женщины в ходе бытового конфликта задержан и водворён в изолятор временного содержания 37-летний мужчина, состоявший с погибшей в гражданском браке», – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводится комплекс необходимых следственных действий.

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