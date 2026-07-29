Телефонные мошенники убедили актюбинку выставить квартиру на продажу

В Актобе 56-летняя женщина едва не лишилась своей квартиры, поверив телефонным мошенникам.

Как сообщили в Департаменте полиции города, женщине позвонили неизвестные. Сначала они представились сотрудниками службы доставки, а затем – работниками банка. Злоумышленники заявили, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит, и убедили никому не рассказывать об этом разговоре, а также строго следовать их инструкциям.

Во время разговора мошенники выяснили, что у женщины есть двухкомнатная квартира. Они убедили ее срочно продать жилье, уверяя, что только так можно «защитить» имущество от мошенников.

Следуя указаниям аферистов, женщина обратилась в агентство недвижимости. Там квартиру оценили в 8 миллионов тенге. Однако менеджер заметил тревожные признаки мошенничества и незамедлительно сообщил в полицию.

Прибывшие на место сотрудники полиции объяснили женщине, что она стала жертвой обмана, и предотвратили продажу квартиры.

В ведомстве вновь призвали казахстанцев сохранять бдительность. Банки и государственные органы никогда не требуют сообщать СМС-коды, переводить деньги на «безопасные счета» или продавать имущество. Если вам поступил такой звонок, немедленно прекратите разговор и обратитесь в полицию.

Ранее мошенницу из Астаны приговорили к 6 годам лишения свободы за многократное мошенничество с использованием информационных систем.

Выяснилось, что женщина промышляла через Instagram. Здесь она размещала рекламные объявления о якобы выгодных инвестициях, дешёвых туристических путёвках и трудоустройстве за рубежом.

Вводя граждан в заблуждение и злоупотребляя их доверием, она получала от потерпевших денежные средства, которыми распоряжалась в личных целях, не выполняя взятые на себя обязательства.

В результате преступных действий пострадали 10 человек, которым причинён материальный ущерб на сумму свыше 7,7 млн тенге.

Ранее 11 человек стали жертвами лже-посредницы по продаже квартир в Караганде.

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