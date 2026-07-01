Тело мужчины нашли в подвале частного дома в Алматы

В Турксибском районе Алматы полицейские обнаружили тело мужчины, завернутое в полиэтилен, в подвальном помещении частного дома, передает BAQ.KZ.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Личность погибшего уже установлена.

По предварительным данным, мужчина занимался ремонтом домов и квартир и в день трагедии находился в этом доме.

В ходе расследования сотрудники полиции задержали владельца дома. По его словам, рабочий получил смертельную травму при невыясненных обстоятельствах. Однако вместо того, чтобы вызвать экстренные службы, хозяин дома, по версии следствия, спрятал тело в подвале, где его позже обнаружили полицейские.

Департамент полиции Алматы

По факту смерти человека возбуждено уголовное дело.

Для установления всех обстоятельств назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить точную причину смерти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее в Усть-Каменогорске на автобусной остановке было обнаружено тело мужчины.

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