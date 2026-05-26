Тело пропавшего ребёнка нашли в реке Каратал

Сегодня около 5 часов утра в ходе масштабных поисковых мероприятий в реке Каратал области Жетысу было обнаружено тело мальчика.

Ранее он считался пропавшим без вести.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти не выявлено. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Правоохранительные органы обращаются к родителям с просьбой внимательно следить за детьми и не оставлять несовершеннолетних без присмотра. Забота и внимание взрослых помогают предотвратить подобные трагедии.

Напомним, что в Лисаковске утонул подросток 2011 года рождения.

