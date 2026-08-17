В Актобе продолжается подготовка тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. На отдельных участках старые трубопроводы заменяют на новые.

Ход работ на улице Карасай батыра проверил аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

Какой участок ремонтируют

На отрезке от улицы Жургенова до улицы Жанкожа батыра реконструируют 400-метровый участок тепловой сети.

Существующий трубопровод диаметром 530 мм заменяют на трубы диаметром 630 мм. Это позволит увеличить пропускную способность сети и повысить надежность теплоснабжения.

Теплосеть на этом участке была построена в 1967 году, а последний ремонт проводился в 2007 году.

Что уже сделали

Демонтаж старого трубопровода уже завершен, новые трубы установлены. Сейчас специалисты завершают устройство канала.

В работах задействованы 21 специалист и 16 единиц специальной техники.

Генеральный директор АО «Aqtobe su-energy group» Нагымжан Алдияров отметил, что реконструкция участка была необходима из-за длительного срока эксплуатации тепловой сети.

«Эта тепловая сеть эксплуатируется уже несколько десятилетий, поэтому реконструкция данного участка была необходима. Сейчас основные работы выполнены, мы завершаем устройство канала и планируем полностью завершить реконструкцию в установленный срок. Наша задача подготовить участок к отопительному сезону и обеспечить его надежную работу», – отметил Нагымжан Алдияров.

Сколько стоит реконструкция

Стоимость работ составляет более 366,7 млн тенге. Реконструкция выполняется собственными силами предприятия.

Завершить работы планируется до 25 сентября.

Что поручил аким области

По итогам осмотра Асхат Шахаров поручил ответственным службам соблюдать установленные сроки и не допустить задержек при ремонте объектов теплоснабжения.