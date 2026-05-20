Казахстан и Кения договорились о партнёрстве в ключевых секторах

По итогам переговоров Президент Касым-Жомарт Токаев и Президент Кении Уильям Руто приняли Совместное заявление, передает BAQ.kz.

Также в присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими документами:



1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерством информации, коммуникаций и цифровой экономики Республики Кения о сотрудничестве в сфере ICT и электронного правительства;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством дорог и транспорта Республики Кения;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством туризма и дикой природы Республики Кения;

4. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Казына» и Государственной горно-рудной корпорацией (NAMICO);

5. Меморандум о взаимопонимании в области дистанционного зондирования земли, разработки космических систем и применения космических технологий между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и Кенийским космическим агентством;

6. Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром «Астана» и Международным финансовым центром Найроби.

Кроме того, в ходе государственного визита Президента Кении также были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Академией дипломатической службы Республики Кения;

2. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Внешнеторговая Палата Казахстана» и Национальной торгово-промышленной палатой Кении;

3. Меморандум о взаимопонимании между АО «НК «Kazakh Invest» и Kenya Investment Authority;

4. Меморандум о взаимопонимании между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и Агентством по продвижению экспорта и брендингу Республики Кения.

Напомним, во Дворце Независимости в Астане встретили Президента Кении Уильяма Руто, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Ожидается, что в рамках визита Касым-Жомарт Токаев и Уильям Руто проведут переговоры по вопросам развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Также планируется подписание ряда документов. Лидеры государств также провели переговоры в узком и расширенном составе.