Токаев и Уильям Руто провели брифинг для представителей СМИ  

"Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия. Мы договорились о реализации совместных проектов в транспортной, сельскохозяйственной, промышленной отраслях, а также в сферах информационных технологий и туризма. Мы также обменялись мнениями о возможности открытия регулярных прямых авиарейсов между нашими странами. Казахстан заинтересован в поставках сельскохозяйственной продукции, в первую очередь зерна и других товаров на африканский рынок. С этой целью мы рассмотрели вопрос использования порта Момбаса. Это один из крупнейших логистических центров в Восточной Африке, открывающий путь к восьми государствам данного региона. На сегодняшний день на рынке Казахстана уже представлен ряд кенийских товаров, включая чайную и кофейную продукцию, что можно считать свидетельством стабильных торговых отношений, установившихся между двумя странами. Кроме того, мы обсудили вопросы доставки кенийской продукции через Казахстан в страны Евразии. Мы заявили о необходимости вывода торгово-экономического взаимодействия на качественно новый уровень и выступили с инициативой создания Делового совета «Казахстан – Кения». Данный совет позволит продвигать конкретные проекты и наращивать взаимный товарооборот", – считает Глава государства.