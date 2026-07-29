Токаев: «Игры будущего» в Астане придадут мощный импульс международному фиджитал-движению

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия международного турнира «Игры будущего 2026» в Астане заявил, что проведение соревнований станет важным этапом в развитии международного фиджитал-движения, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что в Астану приехали около 800 спортсменов более чем из 30 государств.

«Уверен «Игры будущего» в Астане придадут мощный импульс международному фиджитал-движению на стыке классического спорта и кибериндустрии», - подчеркнул Токаев.

Глава государства выразил признательность Президенту России Владимиру Путину за специальное видеообращение, теплые слова в адрес Казахстана и напутствие спортсменам.

Он также поблагодарил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и руководителей официальных делегаций, прибывших на церемонию открытия.

Глава государства отметил, что проект «Игры будущего» был инициирован Россией и за короткое время приобрел по-настоящему глобальный масштаб.

«Можно с полной уверенностью сказать, что в успехе этого проекта есть заслуга Президента Владимира Путина. Первые соревнования состоялись в Казани, затем эстафету принял Абу-Даби. А сегодня мы собрались в самом сердце Великой степи», - сказал Президент.

Президент также обратил внимание на цифровую трансформацию Казахстана. Он подчеркнул, что страна последовательно внедряет современные технологии, развивая цифровое государство.

Глава государства напомнил, что Парламент принял Цифровой кодекс и специальный закон об искусственном интеллекте, которые стали важным шагом в развитии цифровой сферы.

Кроме того, Токаев напомнил, что с 1 июля в Казахстане вступила в силу новая Конституция. Обновленный Основной закон создает условия для динамичного развития искусственного интеллекта и гарантирует защиту прав граждан в цифровой среде.

«Это новаторские по своей сути положения, ориентированные на прогресс», - заключил Глава государства.

Казахстан на турнире представят 11 команд, а также отдельные спортсмены.

Напомним, для участия в волонтерской программе турнира поступило более 1400 заявок. По итогам отбора 800 волонтеров вошли в основной состав.

Общий призовой фонд турнира составит 4 млн 650 тысяч долларов США. При этом более половины бюджета «Игр будущего» сформировано за счет спонсорских средств.