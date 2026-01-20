К концу 2026 года выйдет семитомник академической истории Казахстана, подготовка которого шла последние несколько лет. Об этом рассказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая в Кызылорде, передает BAQ.KZ.

По его словам, работа ведётся с использованием современных научных подходов и не привлекает сторонние источники – это масштабный фундаментальный проект, направленный на укрепление государственности и формирование целостного исторического самосознания нации.

– Пять лет назад в своей статье "Независимость превыше всего" я поставил задачу подготовить новую академическую историю нашей страны с использованием современных научных подходов. К концу года эта масштабная и, без преувеличения, фундаментальная исследовательская работа завершится – будет издан объемный семитомник по академической истории Казахстана, который станет важным вкладом в укрепление нашей государственности и формирование целостного исторического самосознания нации, — заявил президент.

Президент также сообщил, что в сентябре совместно с российскими учёными и представителями других стран планируется провести международную конференцию "Большой Алтай. Прародина тюрков". По его словам, совпадение выхода семитомника с 35-летием независимости страны символично и подчёркивает важность реальных дел для празднования ключевых исторических дат.

Выступая на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Глава государства Касым-Жомарт Токаев также затронул вопросы использования государственной символики и формирования ответственного патриотизма. Президент призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана и выступил за защиту брака и прав граждан.