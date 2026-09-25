Токаев выразил признательность Путину за слова соболезнования

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту России Владимиру Путину за слова соболезнования в связи с гибелью казахстанских военнослужащих во время учений на Каспии, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что в этот тяжелый для страны час Казахстан особенно ценит искреннее сочувствие и солидарность российского лидера и народа России.

Ранее в связи с гибелью военнослужащих во время исполнения служебного долга в Мангистауской области 25 сентября в Казахстане было объявлено днем общенационального траура.

24 сентября во время учений Военно-морских сил на побережье Каспийского моря в Мангистауской области группу военнослужащих унесло в море из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра.

Для расследования обстоятельств трагедии создана Правительственная комиссия во главе с заместителем Премьер-министра Канатом Бозумбаевым. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им необходимую помощь.

В связи с трагедией в Актау отменили праздничные мероприятия, запланированные на 25–27 сентября.