Глава государства поддержал инициативу депутатов, медицинского сообщества и активных граждан о внесении изменений в законодательство для ужесточения ответственности за нападения и проявления жестокости в отношении медицинских работников, передаёт BAQ.KZ.

"Подобного рода инциденты, наносящие ущерб здоровью и благополучию наших медиков, должны решительно пресекаться правовыми средствами в соответствии с принципом "Закон и Порядок", — отметил официальный представитель Президента Руслан Желдибай.

По поручению Президента, Правительство приступит к разработке соответствующих поправок, которые затем будут внесены в Парламент. Обсуждение пройдет с участием представителей гражданского общества.

17 июля хирурга в Костанае избили после сложной операции. Нападение произошло в приёмном покое. Один из пациентов внезапно проявил агрессию и ударил врача. Медик потерял сознание и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Напавшего на врача мужчину арестовали на два месяца.

В связи с этим инцидентом министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила о срочном введении круглосуточных полицейских постов в приёмных отделениях ургентных стационаров, детских и перинатальных центров. Также она сообщила, что в сентябре в Парламент планируется внести изменения в законодательство об ужесточении наказания за насилие в отношении медработников.

Дополнительно в медицинских организациях внедрят системы видеонаблюдения, тревожные кнопки и видеожетоны для сотрудников скорой помощи.