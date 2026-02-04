Токаев посадил дерево в Исламабаде
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посадил дерево на территории резиденции Премьер-министра Пакистана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду
Посадка состоялась после завершения официальной церемонии встречи Президента Казахстана.
Напомним, Главу нашего государства встретил Премьер-министр Шахбаз Шариф. После совместного фотографирования были исполнены национальные гимны Казахстана и Пакистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула. Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф представили друг другу членов официальных делегаций.
В Исламабад Президент Казахстана прибыл накануне. В аэропорту Исламабада Главу нашего государства встретили Президент Асиф Али Зардари и Премьер-министр Шахбаз Шариф.
В честь прибытия высокого гостя в столичном аэропорту была выстроена рота почетного караула и произведен 21 торжественный залп из артиллерийских орудий.
Ранее телеграм-канал "Борт №1" опубликовал видео из Исламабада, на котором видно, как город приготовился к визиту Касым-Жомарта Токаева.
