Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посадил дерево на территории резиденции Премьер-министра Пакистана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду

Посадка состоялась после завершения официальной церемонии встречи Президента Казахстана.

Напомним, Главу нашего государства встретил Премьер-министр Шахбаз Шариф. После совместного фотографирования были исполнены национальные гимны Казахстана и Пакистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула. Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф представили друг другу членов официальных делегаций.

В Исламабад Президент Казахстана прибыл накануне. В аэропорту Исламабада Главу нашего государства встретили Президент Асиф Али Зардари и Премьер-министр Шахбаз Шариф.

В честь прибытия высокого гостя в столичном аэропорту была выстроена рота почетного караула и произведен 21 торжественный залп из артиллерийских орудий.

Ранее телеграм-канал "Борт №1" опубликовал видео из Исламабада, на котором видно, как город приготовился к визиту Касым-Жомарта Токаева.