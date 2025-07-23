В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Абайской области прокомментировали землетрясение, зарегистрированное 23 июля, передает BAQ.KZ.

"Уважаемые жители области Абай, 23 июля в 15:37 сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований зарегистрировано землетрясение с ощутимостью на территории нашей области. Ряд районов ощутили подземные толчки. В настоящее время объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Сведений о пострадавших не поступало. В связи с этим просим доверять только официальной информации", — сообщили в ДЧС.

В области Абай для обращения граждан действует "Горячая линия" по номеру 8 (722) 235-38-36. Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в Усть-Каменогорске. Стоит отметить, что журналист BAQ.KZ, находившийся в этот момент в городе, подтвердил, что здания ощутимо дрожали. Несмотря на это, сирены и системы оповещения сработали лишь спустя 15 минут после толчков.

По данным ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК, магнитуда землетрясения составила 5,1, эпицентр находился в районе села Калбатау. В Усть-Каменогорске и нескольких районах области ощущалась сейсмическая активность до 4 баллов.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. В ДЧС призывают доверять только официальным источникам информации.

Также спасатели сообщили, что прогнозных данных о возможных афтершоках от Национального научного центра сейсмологических исследований и информации не поступало.