Топливо "съедает" прибыль авиакомпаний на фоне рекордов спроса

Мировая авиация входит в 2026 год с рекордными показателями по пассажиропотоку и выручке, однако на фоне резкого подорожания авиатоплива отрасль рискует столкнуться с заметным падением прибыли. Главный фактор давления – рост цен на керосин, который усилился из-за военной напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в обновленном прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта, представляющей около 370 авиакомпаний, обеспечивающих большую часть мировых перевозок.

По оценкам организации, чистая прибыль авиакомпаний в 2026 году может снизиться до 23 млрд долларов. Это почти вдвое меньше ранее ожидавшихся 41 млрд и существенно ниже прогнозов на 2025 год.

При этом сам рынок продолжает расширяться. Пассажиропоток может достичь 5,1 млрд человек, обновив исторический максимум, а совокупная выручка отрасли вырасти до 1,165 трлн долларов.

Однако рост доходов не компенсирует стремительное увеличение расходов. В IATA прогнозируют, что затраты на авиатопливо в 2026 году вырастут почти на 40% и достигнут 350 млрд долларов. В результате керосин будет составлять почти треть всех расходов авиакомпаний.

"Военные потрясения на Ближнем Востоке и рост стоимости топлива ухудшили перспективы отрасли", – отметил гендиректор IATA Уилли Уолш.

Даже при повышении цен на билеты перевозчики вынуждены частично покрывать рост издержек за счет собственной маржи. В итоге чистая прибыль на одного пассажира может снизиться до 4,5 доллара – примерно вдвое меньше, чем годом ранее.

Дополнительное давление создают расходы на лизинг самолетов, обслуживание флота, экологические программы и компенсацию выбросов CO₂. Ситуацию усугубляют инфляция, замедление мировой экономики и снижение темпов международной торговли.

Сильнее всего рост издержек ударит по регионам с высокой зависимостью от импортного топлива. В частности, перевозчики стран Персидского залива могут впервые за долгое время столкнуться с убытками на фоне снижения спроса и перебоев в логистике.

Европейская авиация также остается под давлением. Здесь на ситуацию влияют дорогой импорт топлива, рост аэропортовых сборов, ограничения воздушного пространства и периодические забастовки, что снижает конкурентоспособность перевозчиков.

В IATA подчеркивают, что несмотря на рекордный спрос на авиаперевозки, отрасль входит в период, когда рост оборотов больше не гарантирует роста прибыли.

Ранее сообщалось, что на Кубе полностью закончилось топливо. В связи с этим, в кубинской Гаване сотни людей вышли на улицы, протестуя против острой нехватки топлива и длительных отключений электроэнергии.

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