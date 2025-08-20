С Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины для транспортировки двоих детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, передает BAQ.KZ.

Решено госпитализировать пациентов в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 г. Астаны. На борту их сопровождает бригада врачей: реаниматолог, травматолог и нейрохирург.

"Сразу на месте после происшествия в районной больнице мультидисциплинарная бригада в составе специалистов областного и республиканского уровня провели весь комплекс диагностических обследований, сделали оценку состояния пострадавших и составили план оперативного лечения", - говорится в сообщении Минздрава.

Учитывая нестабильность состояния, девятилетняя девочка остаётся в стационаре под наблюдением главного внештатного анестезиолога-реаниматолога области до стабилизации состояния.

Напомним,19 августа в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки "Toyota", не справившись с управлением, совершил наезд на группу детей, игравших у ворот дома в 10 метрах от проезжей части.

В результате происшествия двое детей скончались на месте, ещё один – по дороге в больницу. Трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.

Стало известно, что погибшие дети были в гостях у бабушки.

Водителя сразу задержали. Экспертиза показала: в момент аварии он находился в трезвом состоянии. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны.

Аким области Берик Уали распорядился оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Власти обеспечат организацию похорон, а также предоставят психологическую и материальную помощь.