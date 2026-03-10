Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы резко усилить военные действия против Ирана, если Тегеран попытается остановить поставки нефти через Ормузский пролив, передает BAQ.KZ.

По словам американского лидера, блокировка стратегически важного морского маршрута может привести к масштабному ответу со стороны Вашингтона.

"Если Иран сделает что-либо, что остановит поток нефти через Ормузский пролив, Соединенные Штаты нанесут удары в двадцать раз сильнее, чем те, которые уже были нанесены", - заявил Дональд Трамп.

Он также подчеркнул, что в таком случае США могут атаковать объекты, которые, по его словам, «легко уничтожить», что, по мнению Трампа, сделает восстановление страны крайне сложным.

"Смерть, огонь и ярость обрушатся на них", - добавил президент США.

При этом Трамп выразил надежду, что подобного сценария удастся избежать.

"Я надеюсь и молюсь, что этого не произойдет", - отметил он.

Президент США также заявил, что обеспечение свободного прохода судов через Ормузский пролив является важным фактором для мировой экономики. По его словам, это имеет значение для стран, которые активно используют данный маршрут для транспортировки нефти, включая Китай.

Ормузский пролив считается одним из ключевых мировых энергетических коридоров: через него проходит значительная часть глобальных поставок нефти. Эскалация напряженности вокруг этого региона может повлиять на международные энергетические рынки и мировую торговлю.

Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что вооружённые силы Ирана не позволят вывозить нефть через Ормузский пролив на фоне продолжающегося конфликта с Израилем и США. По словам представителя КСИР Сардара Наини, иранские военные готовы заблокировать экспорт нефти из региона. Он заявил, что такое решение связано с продолжающимися атаками со стороны США и Израиля на Иран и его инфраструктуру.

Напомним, 28 февраля Иран начал блокаду Ормузского пролива. Движение танкеров остановлено. Разрешение на проход через Ормузский пролив разрешен двум судам дружественных стран - Ирана и Китая. Об этом сообщал представитель Военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции.