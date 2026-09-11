Трамп заявил, что не жалеет о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сожалеет о начале войны с Ираном, несмотря на ее возможное влияние на промежуточные выборы в Конгресс, сообщает Reuters.

В интервью Fox News Трампа спросили, жалеет ли он о решении начать военную операцию против Ирана на фоне роста цен на нефть и бензин и политических рисков для Республиканской партии.

«Я не верю в слово "сожаление". Всегда можно немного сомневаться в себе. Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы поступил точно так же», – сказал Трамп.

Он также отверг мнение о том, что часть его сторонников разочарована войной.

«Я не думаю, что они деморализованы. Думаю, они гордятся тем, что я не позволяю Ирану получить ядерное оружие», – заявил президент США.

Трамп считает, что война закончится после выборов

Американский лидер вновь заявил, что конфликт может завершиться сразу после промежуточных выборов в ноябре.

«Она закончится сразу после выборов», – сказал Трамп.

Ранее он утверждал, что Тегеран пытается повлиять на исход выборов, от которых зависит, сохранит ли Республиканская партия контроль над Конгрессом.

На фоне войны США и Израиля против Ирана выросли цены на нефть и топливо. США и Израиль начали удары по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран нанес удары по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. В результате конфликта погибли тысячи человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

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