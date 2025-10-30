США вдвое снизили пошлины на товары из Китая, с 20 до 10 процентов. Об этом рассказал журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает BAQ.KZ.

По словам политика, он принял соответствующее решение на фоне позиции председателя КНР Си Цзиньпина по ситуации с синтетическим опиоидом фентанилом.

В итоге размер пошлин на товары из Китая составит 47%.

Ранее Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Пусане. Встреча продлилась 1 час 40 минут.

По завершении встречи американский лидер отказался от совместного выступления перед СМИ и незамедлительно проследовал к своему самолету.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился начать испытания американского ядерного оружия, объяснив это необходимостью поддерживать паритет с Россией и Китаем.

Также на встрече с Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США, как ведущие державы, способны совместно решать мировые проблемы и добиваться конкретных результатов на благо обеих стран и всего мира.