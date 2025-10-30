Трамп заявил, что в два раза снизил пошлины на товары из Китая
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
США вдвое снизили пошлины на товары из Китая, с 20 до 10 процентов. Об этом рассказал журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает BAQ.KZ.
По словам политика, он принял соответствующее решение на фоне позиции председателя КНР Си Цзиньпина по ситуации с синтетическим опиоидом фентанилом.
В итоге размер пошлин на товары из Китая составит 47%.
Ранее Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Пусане. Встреча продлилась 1 час 40 минут.
По завершении встречи американский лидер отказался от совместного выступления перед СМИ и незамедлительно проследовал к своему самолету.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился начать испытания американского ядерного оружия, объяснив это необходимостью поддерживать паритет с Россией и Китаем.
Также на встрече с Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США, как ведущие державы, способны совместно решать мировые проблемы и добиваться конкретных результатов на благо обеих стран и всего мира.
Самое читаемое
- Государственные деньги работают на иностранцев — депутат
- "Лукойл" не уходит из Казахстана: компания инвестирует миллиарды в добычу и переработку
- Ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в Астане
- 76 объектов недвижимости возвращены государственному предприятию CTS
- Депутат Бапи обрушился с критикой на "Казпочту": тарифы выросли до 1000%