Трамп заявил о "спасении" Лос-Анджелеса
Трамп считает, что спас Лос-Анджелес от гибели.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его вмешательству Лос-Анджелес не "сгорел дотла" во время массовых протестов и беспорядков в городе, передает BAQ.KZ. Об этом он рассказал в ходе выступления перед военнослужащими на базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.
"Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес сейчас бы горел дотла, и единственный флаг, который будет победно развеваться над улицами Лос-Анджелеса, - это американский флаг", - подчеркнул Трамп.
Кроме того, он поддержал идею ареста губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, обвиняя его в провале управления штатом в сложной ситуации с протестами. "Думаю, это отличная идея. [Ньюсом] провалил свою работу. Он мне симпатичен, но он крайне некомпетентен, и все это знают", - добавил президент.
Его заявление прозвучало на фоне продолжающейся в США общественно-политической напряжённости и неоднозначной оценки действий властей в борьбе с беспорядками.
Напомним, массовые протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули 6 июня. Митингующие выступили против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа. Трамп призвал ввести войска в Лос-Анджелес из-за протестов. В МИДе прокомментировали возможную эвакуацию казахстанцев из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе. Кроме того, сообщалось, что в Лос-Анджелесе из-за протестов ввели комендантский час.
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