Президент подписал закон о развитии города Алатау

Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан "О специальном правовом режиме города Алатау", передает BAQ.KZ.

Основной целью документа называется создание условий для ускоренного и устойчивого развития города, а также формирование благоприятной среды для инвестиций, инноваций и экономического роста.

Новая модель управления

Законом вводится новая модель государственного управления городом Алатау. Документ регулирует вопросы предпринимательства, финансового рынка, цифровых активов, архитектуры, градостроительства, экологии и социальной сферы.

Кроме того, предусмотрен специальный статус "резидент Алатау". Его смогут получать физические и юридические лица по отдельным категориям. От этого будет зависеть объем применения специального правового режима, а также перечень прав и обязанностей.

Алатау - "умный город"

Долгосрочное развитие города будет строиться на основе стратегических документов - плана развития, мастер-плана и стратегии развития Алатау.

Также город планируют развивать как "умный город". Для этого данные об инфраструктуре и системах общественной безопасности объединят в единую цифровую платформу управления городским пространством.

Инвестиции и налоговая политика

Конституционный закон также регулирует вопросы инвестиционного климата, гарантий для инвесторов, налогово-бюджетной политики, дизайна города и земельных отношений.

