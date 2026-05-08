Президент подписал закон о развитии города Алатау
Президент Казахстана подписал Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау». Документ предусматривает особый статус города, новую модель управления, развитие цифровой инфраструктуры и специальные условия для инвесторов и бизнеса.
Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан "О специальном правовом режиме города Алатау", передает BAQ.KZ.
Основной целью документа называется создание условий для ускоренного и устойчивого развития города, а также формирование благоприятной среды для инвестиций, инноваций и экономического роста.
Новая модель управления
Законом вводится новая модель государственного управления городом Алатау. Документ регулирует вопросы предпринимательства, финансового рынка, цифровых активов, архитектуры, градостроительства, экологии и социальной сферы.
Кроме того, предусмотрен специальный статус "резидент Алатау". Его смогут получать физические и юридические лица по отдельным категориям. От этого будет зависеть объем применения специального правового режима, а также перечень прав и обязанностей.
Алатау - "умный город"
Долгосрочное развитие города будет строиться на основе стратегических документов - плана развития, мастер-плана и стратегии развития Алатау.
Также город планируют развивать как "умный город". Для этого данные об инфраструктуре и системах общественной безопасности объединят в единую цифровую платформу управления городским пространством.
Инвестиции и налоговая политика
Конституционный закон также регулирует вопросы инвестиционного климата, гарантий для инвесторов, налогово-бюджетной политики, дизайна города и земельных отношений.
Текст закона будет официально опубликован в печати.
