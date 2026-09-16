В Кызылординской области прокомментировали ситуацию с бывшим тренером по хоккею на траве, который фигурирует в уголовном деле, связанном с 16-летним подростком, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Что известно о деле

Напомним, ранее тренера по хоккею заподозрили в насилии над несовершеннолетней в Кызылординской области.

По информации стороны потерпевшей, всё началось в 2024 году, когда девушке было 14 лет. Она вместе со своей командой отправилась в Талдыкорган на соревнования по хоккею на траве.

По словам девушки, однажды она осталась одна в квартире. В этот момент тренер принёс ей чай. После того как она выпила его, подросток, по её словам, не помнит, что произошло дальше.

Как утверждает потерпевшая, впоследствии мужчина сообщил, что снял произошедшее на видео, и начал шантажировать её. Он угрожал, что если она кому-либо расскажет о случившемся, то покажет запись её родителям и распространит её в социальных сетях.

О произошедшем несовершеннолетняя решилась рассказать родственникам лишь спустя почти два года.

Департамент полиции Кызылординской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней девушки.

Работает ли он тренером

В Управлении физической культуры и спорта Кызылординской области сообщили, что мужчина в настоящее время не работает в спортивной сфере.

По данным ведомства, еще в 2024 году он был полностью освобожден от должности тренера по хоккею на траве в спортивном учреждении, подведомственном управлению.

В управлении подтвердили, что речь идет о бывшем сотруднике подведомственного спортивного учреждения.

«В настоящее время он не работает в учреждениях спортивной сферы», – говорится в официальном сообщении.

На каком этапе расследование

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела продолжается.

Дополнительная информация по итогам следственных мероприятий будет предоставлена правоохранительными органами.