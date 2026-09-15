Тренера по хоккею заподозрили в насилии над несовершеннолетней в Кызылординской области

В Кызылординской области хоккейный тренер был заключен под стражу по подозрению в совершении насилия в отношении несовершеннолетней девушки. По словам потерпевшей, произошедшее продолжалось почти два года, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По информации стороны потерпевшей, всё началось в 2024 году, когда девушке было 14 лет. Она вместе со своей командой отправилась в Талдыкорган на соревнования по хоккею на траве.

По словам девушки, однажды она осталась одна в квартире. В этот момент тренер принёс ей чай. После того как она выпила его, подросток, по её словам, не помнит, что произошло дальше.

Как утверждает потерпевшая, впоследствии мужчина сообщил, что снял произошедшее на видео, и начал шантажировать её. Он угрожал, что если она кому-либо расскажет о случившемся, то покажет запись её родителям и распространит её в социальных сетях.

О произошедшем несовершеннолетняя решилась рассказать родственникам лишь спустя почти два года.

Департамент полиции Кызылординской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования несовершеннолетней девушки.

«В рамках уголовного дела были задержаны двое подозреваемых, которые с санкции суда заключены под стражу. В настоящее время расследование по делу завершено, участники знакомятся с материалами уголовного дела», – говорится в сообщении полиции.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства Департамента полиции Кызылординской области.

В интересах следствия иная информация не разглашается.

Ранее жителя СКО подозревают в преступлении против 13-летней девочки.

По информации местных жителей, девочку могли удерживать всю ночь и изнасиловать. Инцидент произошел 1 июля в Айыртауском районе. Около шести часов вечера девочка вышла из магазина. В этот момент к ней подъехал мужчина, проживающий в соседнем селе, и предложил прокатиться на мотоцикле.

По словам сельчан, девочку искали всю ночь. Утром ее обнаружили за пределами населенного пункта.

В департаменте полиции Северо-Казахстанской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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