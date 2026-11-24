Агентство по регулированию и развитию финансового рынка отобрало лицензии сразу у трех микрофинансовых организаций. Это ТОО «МФО «ECKZ», ТОО «МФО «Taj Finance» и ТОО «МФО «М Булак». Во время проверок у них нашли систематические нарушения закона, из-за которых страдали права клиентов.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка отобрало лицензии сразу у трех микрофинансовых организаций. Это ТОО «МФО «ECKZ», ТОО «МФО «Taj Finance» и ТОО «МФО «М Булак». Во время проверок у них нашли систематические нарушения закона, из-за которых страдали права клиентов.

Решения оформили приказами агентства от 23 ноября. «ECKZ» лишили лицензии приказом № 80, «Taj Finance» приказом № 81, «М Булак» приказом № 82.

Новых займов в этих организациях больше не дадут. С момента лишения лицензии им запрещено заниматься микрофинансовой деятельностью, в том числе выдавать микрокредиты. Менять условия уже действующих договоров можно только в случаях, которые прямо предусмотрены законом.

Главное для заемщиков, долги никуда не исчезают. Обязательства по действующим договорам сохраняются, и вернуть деньги придется на прежних условиях, как прописано в договоре и законе.

На смену вывески у организаций есть 30 календарных дней. За это время они должны перерегистрироваться и убрать из названия слова «микрофинансовая организация», производные от них и аббревиатуры, которые намекают на выдачу микрокредитов. Другой вариант, принять решение о реорганизации или ликвидации.

В агентстве обещают и дальше выявлять недобросовестных игроков среди микрофинансовых организаций, коллекторских агентств и ломбардов. В приоритете защита прав клиентов, когда им выдают микрокредиты и когда с них взыскивают долги. За нарушения регулятор будет применять меры, предусмотренные законом.

Это уже не первая волна проверок. Месяц назад, 23 октября, регулятор лишил лицензий сразу семь микрофинансовых организаций. Среди них были MaxMoney, Microfinance Systems, SurfKaz Finance, «МФО№1», «Умит Финанс», Vivus и EL QAZYNA, их тоже наказали за систематические нарушения прав клиентов.

Досталось и коллекторам. Неделю назад из реестра исключили четыре коллекторских агентства, Seven, iCollect, «Каз Инвест Коллекшн» и «Табыс». Они раз за разом нарушали правила при общении с должниками и теперь не могут взыскивать долги.

Что делать заемщику закрытой МФО

Платить по займу нужно и дальше, либо самой МФО, либо новому кредитору, если ему передали права на долг. Как рассказывал BAQ.KZ, кредитный портфель закрытой организации обычно остается у нее до 24 месяцев. Потом передать долги можно только компаниям, которые работают под надзором Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Прежде чем брать новый заем, стоит проверить, есть ли у организации лицензия. Список лицензированных МФО публикуется на сайте агентства.