В республике построят цех по переработке чечевицы за 1,3 миллиарда тенге.

Проект направлен на развитие перерабатывающей отрасли агропромышленного комплекса, увеличение объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и укрепление экспортного потенциала региона.

Финансирование осуществляется за счет собственных средств предприятия.

Мощность нового производственного объекта составит 5 тонн продукции в час. Реализация проекта позволит значительно расширить возможности по переработке сельскохозяйственного сырья, повысить эффективность использования выращиваемой продукции и создать дополнительные условия для развития агробизнеса в регионе.

Запуск производственной линии запланирован на сентябрь 2026 года.

В рамках дальнейшего развития предприятия также предусмотрено строительство современного овощехранилища вместимостью 14 тыс. тонн. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2027 год.

Ранее стало известно, что рыбоперерабатывающий цех в области Абай ежедневно производит 1,5 тонны продукции.

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