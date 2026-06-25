Цех по переработке чечевицы за 1,3 миллиарда тенге построят в Казахстане
Запуск предприятия запланирован на сентябрь 2026 года.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В республике построят цех по переработке чечевицы за 1,3 миллиарда тенге.
Проект направлен на развитие перерабатывающей отрасли агропромышленного комплекса, увеличение объемов выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и укрепление экспортного потенциала региона.
Финансирование осуществляется за счет собственных средств предприятия.
Мощность нового производственного объекта составит 5 тонн продукции в час. Реализация проекта позволит значительно расширить возможности по переработке сельскохозяйственного сырья, повысить эффективность использования выращиваемой продукции и создать дополнительные условия для развития агробизнеса в регионе.
Запуск производственной линии запланирован на сентябрь 2026 года.
В рамках дальнейшего развития предприятия также предусмотрено строительство современного овощехранилища вместимостью 14 тыс. тонн. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2027 год.
Ранее стало известно, что рыбоперерабатывающий цех в области Абай ежедневно производит 1,5 тонны продукции.
Читайте также:
Самое читаемое
- Обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области: задержаны супруга и сын
- В Астане десятки улиц останутся без электричества 25 июня из-за ремонтных работ
- Подешевеют ли квартиры летом? Что происходит на рынке жилья Казахстана
- Казахстану потребуется 18 тысяч специалистов для новых промышленных проектов
- 24 тонны спирта пытались вывезти из Казахстана под видом яблочного уксуса