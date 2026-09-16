Плантацию наркосодержащих растений обнаружили сотрудники полиции в Алматинской области.

В Департаменте полиции региона сообщили, что мужчина выращивал растения около двух месяцев.

Сколько растений обнаружили

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026» сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Алматинской области при координации прокуратуры пресекли факт незаконного культивирования наркосодержащих растений.

В ходе осмотра было обнаружено и изъято 881 растение, внешне схожее с коноплей. Правоохранители отметили явные признаки их культивирования.

Кто выращивал растения

По подозрению в совершении правонарушения задержан 44-летний мужчина.

По данным полиции, он самостоятельно выращивал растения на протяжении около двух месяцев, ухаживал за ними и осуществлял полив.

Во время допроса подозреваемый признал свою вину.

Он пояснил, что выращивал растения для личного употребления, без цели сбыта.

Что грозит мужчине

Факт зарегистрирован по части 3 статьи 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ведомстве напоминают, что незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что секретную лабораторию обнаружили среди дачных участков в Алматинской области.

По подозрению в организации незаконного производства задержан 31-летний мужчина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и последующих следственных действий правоохранители обнаружили более 60 канистр с химическими веществами и прекурсорами, лабораторное оборудование и другие предметы.

Согласно заключению эксперта, среди изъятого обнаружено психотропное вещество α-PVP общей массой 388,97 грамма. По предварительным расчетам правоохранительных органов, этого количества достаточно примерно для двух тысяч разовых доз.

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