Целую плантацию для личного употребления вырастил казахстанец
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Плантацию наркосодержащих растений обнаружили сотрудники полиции в Алматинской области.
В Департаменте полиции региона сообщили, что мужчина выращивал растения около двух месяцев.
Сколько растений обнаружили
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026» сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Алматинской области при координации прокуратуры пресекли факт незаконного культивирования наркосодержащих растений.
В ходе осмотра было обнаружено и изъято 881 растение, внешне схожее с коноплей. Правоохранители отметили явные признаки их культивирования.
Кто выращивал растения
По подозрению в совершении правонарушения задержан 44-летний мужчина.
По данным полиции, он самостоятельно выращивал растения на протяжении около двух месяцев, ухаживал за ними и осуществлял полив.
Во время допроса подозреваемый признал свою вину.
Он пояснил, что выращивал растения для личного употребления, без цели сбыта.
Что грозит мужчине
Факт зарегистрирован по части 3 статьи 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В ведомстве напоминают, что незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет уголовную ответственность.
Ранее сообщалось, что секретную лабораторию обнаружили среди дачных участков в Алматинской области.
По подозрению в организации незаконного производства задержан 31-летний мужчина.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и последующих следственных действий правоохранители обнаружили более 60 канистр с химическими веществами и прекурсорами, лабораторное оборудование и другие предметы.
Согласно заключению эксперта, среди изъятого обнаружено психотропное вещество α-PVP общей массой 388,97 грамма. По предварительным расчетам правоохранительных органов, этого количества достаточно примерно для двух тысяч разовых доз.
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