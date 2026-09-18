Цена Brent снизилась почти на 2% за сутки

Стоимость нефти Brent утром 18 сентября снизилась и опустилась ниже отметки 104 доллара за баррель, передает BAQ.KZ.

По данным Investing.com, на момент фиксации котировок североморская нефть торговалась на уровне 103,96 доллара за баррель.

В рамках текущей торговой сессии Brent подешевела на 0,86 доллара, или 0,82%.

Снижение продолжается второй день. Утром 17 сентября стоимость Brent находилась на уровне 105,73 доллара за баррель.

16 сентября Brent торговалась выше 108 долларов за баррель. Таким образом, за два дня котировки снизились более чем на 4 доллара.

При этом нефтяной рынок в последние недели остается волатильным. Еще 10 сентября Brent находилась в районе 101 доллара за баррель, после чего резко подорожала и в отдельные периоды приближалась к отметке 109 долларов.

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