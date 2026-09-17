Brent опустилась ниже $106 после нескольких дней выше $108

Стоимость нефти Brent утром 17 сентября заметно снизилась после нескольких дней торгов на высоких отметках. По данным Investing.com, на момент фиксации котировок североморская нефть стоила 105,73 доллара за баррель.

В рамках текущей торговой сессии Brent снижалась на 0,10 доллара, или 0,09%.

Днем ранее, 16 сентября, нефть торговалась выше 108 долларов. По сравнению с уровнем предыдущего утра Brent подешевела примерно на 2,29 доллара, или 2,1%.

Нефть отступила от недавних максимумов

Последние дни на нефтяном рынке сопровождались заметными колебаниями. Еще 15 сентября Brent находилась около 107,06 доллара, а затем поднималась примерно к 109 долларам за баррель.

Теперь котировки вновь приблизились к отметке 105 долларов, однако остаются значительно выше уровней начала прошлой недели.

Для сравнения, 10 сентября Brent торговалась в районе 101 доллара за баррель, а уже 11 сентября поднималась выше 108 долларов.

Несмотря на снижение последних суток, с уровня 10 сентября нефть по-прежнему стоит примерно на 4,7% дороже. При этом от недавней отметки около 109 долларов Brent отступила примерно на 3%.

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