Стоимость газа на европейском рынке в ходе утренних торгов впервые с 23 марта превысила отметку 700 долларов за тысячу кубометров, передает BAQ.KZ. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Рост цен происходит на фоне очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке, связанного с эскалацией между США и Ираном.

В ходе торгов стоимость августовского фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF в Нидерландах поднималась примерно до 716 долларов за тысячу кубометров, или 60,515 евро за МВт·ч.

По сравнению с уровнем открытия торгов котировки выросли более чем на 5%.

Об обострении ситуации на Ближнем Востоке

Новый виток напряженности между США и Ираном начался 8 июля, когда стороны объявили недействительным меморандум о взаимопонимании, подписанный месяцем ранее. С тех пор обе страны регулярно обмениваются ударами. За последние сутки США сообщили о новой серии атак по объектам на территории Ирана, а Корпус стражей исламской революции заявил о ракетных ударах по американским военным объектам в Кувейте. На фоне эскалации усилились опасения за безопасность судоходства в Ормузском проливе – одном из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа. Это спровоцировало рост мировых цен на энергоносители, включая природный газ в Европе.

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